Stat:YeniSakarya Atatürk
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdülhamit Söyler, Hasan Erdoğan
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Sinan Kurt (Dk. 80 Simon), Burak Süleyman (Dk. 61 Del Valle), Donkor, Hasan Kılıç (Dk. 88 Murat Cem Akpınar), Roshi (Dk. 88 Rotman), Erdi Dikmen, Mikail Okyar, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım (Dk. 80 Ali Ülgen)
Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Harun Alpsoy (Dk. 60 Kubilay Aktaş), Oberlin (Dk. 79 Yepie Yepie), Hakkı Türker (Dk. 83 Mutlu Aksu Doğan), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Champness (Dk. 60 Ayuk Mbu), Dabo (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Ferhat Katipoğlu, Vitoria
Goller: Dk. 60 Kasongo, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Evren Korkmaz, Dk. 75 Kubilay Aktaş, Dk. 78 Oberlin, Dk. 90+3 Yepie Yepie (Adanaspor)
SAKARYA