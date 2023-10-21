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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:42
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniSakarya Atatürk

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdülhamit Söyler, Hasan Erdoğan

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Sinan Kurt (Dk. 80 Simon), Burak Süleyman (Dk. 61 Del Valle), Donkor, Hasan Kılıç (Dk. 88 Murat Cem Akpınar), Roshi (Dk. 88 Rotman), Erdi Dikmen, Mikail Okyar, Bülent Cevahir, Oğuz Yıldırım (Dk. 80 Ali Ülgen)

        Adanaspor: Ahmed Said Kıvanç, Harun Alpsoy (Dk. 60 Kubilay Aktaş), Oberlin (Dk. 79 Yepie Yepie), Hakkı Türker (Dk. 83 Mutlu Aksu Doğan), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Champness (Dk. 60 Ayuk Mbu), Dabo (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Ferhat Katipoğlu, Vitoria

        Goller: Dk. 60 Kasongo, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 53 Evren Korkmaz, Dk. 75 Kubilay Aktaş, Dk. 78 Oberlin, Dk. 90+3 Yepie Yepie (Adanaspor)

        SAKARYA

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