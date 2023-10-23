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        Sakarya'da doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:09
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        Sakarya'da doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

        Hafta sonu trekking yapmak için Pamukova'daki Paşalar Kalesi'ne gelen Burak C, ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağı düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Düşme sonucu ayağı kırılan yaralı, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Yolun engebeli olması nedeniyle sedyeyle traktöre götürülen Burak C, UMKE aracına, buradan da ambulansa taşındı.

        Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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