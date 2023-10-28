Sakarya'da özel gereksinimli bireyler Cumhuriyet coşkusunu yaşadı

Sakarya'da özel gereksinimli bireyler Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

KYK Sakarya Kız Öğrenci Yurdu ile Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneğinin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, 10. Yıl marşını seslendirdi.

Özel gereksinimli bireyler, öğrencilerle halat çekme, ip atlama, mendil kapmaca gibi oyunlar oynadı, şarkılar söyledi.

Dernek başkanı Aslı Cam, Cumhuriyet'in 100. yılının milletçe büyük coşku ve gururla kutlandığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in, farklı kültür, inanç ve düşünceleri teminat altına alarak birlikte yaşama idealinin kaynağı olduğunu belirten Çam, "Büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız." dedi.