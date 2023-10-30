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        Sakarya'da traktörün şaftına elbisesi sıkışan kadın öldü

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörün şaftına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:29 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:29
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        Sakarya'da traktörün şaftına elbisesi sıkışan kadın öldü
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde traktörün şaftına kıyafeti sıkışan kadın hayatını kaybetti.

        Karalar Mahallesi'nde traktöre bağlı hızar makinesinde eşiyle odun kesen Z.S. (59), elbisesini traktörün şaftına kaptırması sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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