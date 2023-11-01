Geleceğin mühendis adayları yarış araçlarıyla uluslararası başarı hedefliyor

UĞUR SUBAŞI - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, tasarladıkları elektrikli formula aracıyla İtalya'da düzenlenecek "Formula Student" yarışlarına katılarak uluslararası başarı hedefliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, takım halinde çalışarak uygulama becerilerini artıran öğrencilerin projelerini hayata geçirebilmesine, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilmesine destek olmak amacıyla geçen yıl üniversite tarafından Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü oluşturuldu.

Koordinatörlük bünyesinde çalışma yürüten TETRA Topluluğu öğrencileri, bu yıl TEKNOFEST'te TUBİTAK Efficiency Challange Elektrikli Araç Yarışları'nda hidromobil kategorisinde "Revolt-Evo" aracıyla Türkiye üçüncüsü, elektromobil kategorisinde ise "Revolt-T3" aracıyla dördüncü oldu.

Öğrenciler, üretim aşamasında olan elektrikli formula aracı "SUAS-001" ile gelecek yıl İtalya'da temmuz-ağustosta düzenlenecek "Formula Student" yarışlarına katılarak başarılarını uluslararası alanda pekiştirmek istiyor.

Üniversitelerini ve Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etme gayretinde olan öğrenciler, aralıksız çalışıyor.

Öğrencilerin tasarımına haziranda başladığı ve gelecek yıl martta üretimini tamamlamayı planladığı elektrikli formula aracı, 300 kilogram ağırlık, 80 kilovat motor gücü, saatte 100 kilometre hıza 3,2 saniyede ulaşma gibi özelliklere sahip olacak.

- "Yerli ve milli kalkınmaya destek olmak amacıyla teknoloji üretmeye çalışıyoruz"

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Muhammet Yusuf Küçükkara, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez SUBÜ bünyesinde kurulduğunu belirttiği Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğünün bilgiyi beceriyle buluşturduğunu söyledi.

Koordinatörlüğün başta TEKNOFEST olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencileri hazırladığını ve onlara destek olduğunu aktaran Küçükkara, "TEKNOFSET'e 70 takımımızla katıldık. Farklı branşlarda çalışmalarımız mevcut. Bunlardan bazıları akıllı ulaşım, sağlıkta yapay zeka, elektrikli ve hidrojen yakıtıyla çalışan araçlar. Ülkemizin benimsemiş olduğu Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye Yüzyılı'na uygun yerli ve milli kalkınmaya destek olmak amacıyla teknoloji üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Küçükkara, hidrojen yakıtıyla çalışan, elektrikli ile otonom araçlar geliştirerek yarışmalara girdiklerini anlattı.

İtalya'da yapılacak yarış için hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Küçükkara, "Aracımızın şasi üretimi gerçekleşti, yine elektrikli bir araç olacak. İtalya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Hedefimiz ulusal ve uluslararası yarışmalarda üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, her branştan bir derece almak. Hepimizin ortak gayesi; ülkemize katma değerli bir teknoloji katkısı sunabilmek." ifadelerini kullandı.

- "Yarışmalar kendimizi geliştirmek için bir araç"

SUBÜ TETRA Topluluğu Başkanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Anıl Kemal Güven, kuruldukları 2015'ten beri sadece elektromobil kategorisinde yarıştıklarını, her yıl başarılarını artırdıklarını kaydetti.

Güven, elektrikli formula aracı üzerinde çalıştıklarını belirterek, bununla gelecek yıl İtalya'da yarışa katılacağını söyledi.

Yarışma sürecinin uzun bir maraton olduğuna değinen Güven, "Gecemizi gündüzümüze katarak ve derslerimiz dışında da atölyede vakit geçirerek emek veriyoruz. Takım ayrımı var ama topluluğumuzdaki bütün üyeler ürettiğimiz her araç üzerinde çalışıyor." dedi.

Güven, 150 kişilik ekip olduklarını ve tüm araçlar üzerinde ortak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

İtalya'da düzenlenecek yarışta okullarını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren Güven, "Öncelikli hedefimiz kendimizi geliştirmek ve mezun olduktan sonra ülkemize daha iyi bir şekilde hizmet edebilmek. Yarışmalar, kendimizi geliştirmek için bir araç aslında. Kendimizi ve çalıştığımız sistemleri her sene geliştirip en iyi şekilde yarışlara katılmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "İtalya'da ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz"

SUBÜ TETRA Topluluğu Hidromobil Takım Kaptanı SUBÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Halil İbrahim Arabacı, hidrojen yakıtıyla çalışan, elektrikli ve otonom olmak üzere üç araç tipi üzerinde çalıştıklarını, bunları geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Arabacı, gelecek yıl dört farklı yarışmaya katılmayı hedeflediklerini belirterek, "Geçen yıllarda ürettiğimiz araçların AR-GE sürecine devam ederek eksiklerimizi tamamlayıp yarışmalarda birincilik elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

İtalya'da düzenlenecek formula yarışına da katılacaklarını aktaran Arabacı, "Şu anda aracın şasi üretimi gerçekleşti, tasarımları bitti ve üretim aşamasındayız. Hedefimiz İtalya yarışı için aracımızı bitirmek ve orada ülkemizi başarıyla temsil etmek. Ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmek, bizim için ayrıca gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.