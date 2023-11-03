SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi açıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesinin açılışı gerçekleştirildi.

SUBÜ, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Geyve Belediyesi ve EPAŞ Grup ile Alifuatpaşa Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneğinin katkılarıyla tamamlanan okulun açılış töreninde konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Cumhuriyet'in birinci yüzyılının büyük ölçüde Türkiye'ye karşı kurulan kumpaslarla kötü niyetlerle ve saldırılarla geçtiğini, buna rağmen ülkenin dünyanın en güçlü 20 ülkesi arasında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hedefin "Türkiye Yüzyılı" olduğunu ifade eden Karadeniz, "Bunu sağlamanın yolu da çok açık ve net bir şekilde ortada. Güçlü olacağız, bilgi, ordu ve millet olarak güçlü olacağız. Bunu sağlamanın birinci yolu güçlü bir eğitim mekanizmamızın olması ve mezun olacak gençlerin güçlü Türkiye'yi inşa edecek kadroları oluşturmasıdır." diye konuştu.

Karadeniz, Türkiye'de devletin eğitime önemli yatırımlar yaptığını, üniversitelerde de son yıllarda büyük atılımlar yapıldığını aktardı.

Hayırseverlerin yaptığı yatırımların da eğitime büyük katkısı olduğunu belirten Karadeniz, "İşte burada da böyle güzel bir işbirliğinin yapılmış olması. Belediyemizin, kaymakamlığımızın, üniversitemizin ve hayırsever vatandaşlarımızın el birliği yaptığı ve burada inşa ettiği meslek yüksek okulunun, Türkiye yüzyılı olmasını sağlayacak önemli eserlerden olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da Geyve Belediye Başkanlığı döneminde okulun yapımı için yaptıkları çalışmalardan ve emeği geçen kişilerden bahsederek, okulun kuruluş süreci hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin G-20 ülkeleri arasında olduğunu ve AK Parti hükümetiyle bu ilerleyişin devam edeceğini aktaran Kaya, "Sakarya'nın, ülkemizin ve Geyve'nin kalkınması adına elimizden gelen tüm mücadeleyi sergileyeceğiz." dedi.

Kaya, buradan ülkeye, devlete, millete hayırlı evlatlar yetiştirerek Türkiye'yi daha da güçlü hale getireceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de okulun yapımı dolayısıyla Eyüboğlu ailesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yüce, SUBÜ'nün bilgiyi beceriyle bütünleştirdiğini dile getirerek, bilginin doğumdan ölüme kadar ihtiyaç duyulan bir değer olduğunu belirtti.

Gazze ve Filistin için dua ettiklerini söyleyen Yüce, İsrail'in zulmünün son bulmasını temenni ederek, oradaki insanların her türlü imkansızlığa ve zorlu yaşam şartlarına rağmen gösterdikleri direnişle kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.

Yüce, bölgeye biran evvel barışın gelmesi ve ateşkesin olmasını dileyerek, Türkiye'nin Filistinlilerin yanında olduğunu kaydetti.

SUBÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin 5 yılını yeni doldurmuş olmasına rağmen eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet çalışmalarını sürekli geliştirdiğini, bunların da daha iyi şartlar altında yapılması için tüm gayreti gösterdiğini anlattı.

Sarıbıyık, SUBÜ'nün sıralamasının her geçen gün daha da yükseldiğini belirterek, üniversitenin başarıları ve çalışmalarından bahsetti.

Okul binasının yapım süreci ve donanımı hakkında bilgi veren Sarıbıyık, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Geyve Kaymakamı Murat Güven, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, belediye başkanları, öğretmenler, okulun yapımına katkı sağlayan hayırseverler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, okul binasını gezdi.