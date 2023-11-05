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        Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi

        Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Türkiye Basketbol 2. Ligi D Grubu 1. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Eskişehir Birey Koleji'ni 84-73 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:01
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        Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Türkiye Basketbol 2. Ligi D Grubu 1. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Eskişehir Birey Koleji'ni 84-73 yendi.

        Sakarya ekibi, Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Bekir Karlı, Cihan Amasyalı, Fırat Töz, Adnan Hepgür ve Anıl Sungur'la başladı.

        Oyun üstünlüğü sağlayarak ilk çeyreği 22-9 önde kapatan Sakarya Büyükşehir, devre arasına 41-33'lük skorla önde gitti.

        İkinci yarı taraftarının desteğiyle rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan Sakarya ekibi, maçı 84-73 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

        Sakarya Büyükşehir'de Fırat Töz ve Kaan Enlioğlu 20, kaptan Cihan Amasyalı da 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Maç sonunda takım, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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