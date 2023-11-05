Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Türkiye Basketbol 2. Ligi D Grubu 1. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Eskişehir Birey Koleji'ni 84-73 yendi.

Sakarya ekibi, Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Bekir Karlı, Cihan Amasyalı, Fırat Töz, Adnan Hepgür ve Anıl Sungur'la başladı.

Oyun üstünlüğü sağlayarak ilk çeyreği 22-9 önde kapatan Sakarya Büyükşehir, devre arasına 41-33'lük skorla önde gitti.

İkinci yarı taraftarının desteğiyle rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyan Sakarya ekibi, maçı 84-73 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Sakarya Büyükşehir'de Fırat Töz ve Kaan Enlioğlu 20, kaptan Cihan Amasyalı da 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Maç sonunda takım, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

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