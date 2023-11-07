Akyazı Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Akyazı Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, mazlumlara saldıran İsrail'i lanetleyerek, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye çalışmalarına da değinen Soykan, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çok çalışmaya devam ediyoruz. Gazi Süleymanpaşa, İnönü, Yeni Mahalle ve Yunus Emre mahallelerimizde altyapı çalışmalarının ardından başlattığımız asfalt çalışmaları sürüyor. Ekiplerimiz mahallelerimizin sokaklarını güzelleştirmeye devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayacağız." dedi.

Toplantının ikinci birleşimi, yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek.