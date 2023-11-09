Ferizli'de "100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası"nı Devlet Mahallesi kazandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen "100. Yıl Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası"nda şampiyon Devlet Mahallesi oldu.

Kaymakamlık ve Belediye ortaklığında Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 240 sporcudan oluşan 20 takım katıldı.

İlgiyle izlenen final maçlarının ardından şampiyonluğu Devlet Mahallesi kazandı. Reşat İletişim ikinci, Esnafspor üçüncü, Hasbil AŞ. ise dördüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda dereceye giren takımlara törenle kupaları verildi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan tüm sporculara, idarecilere, tertip komitesine ve her gece salonu dolduran seyircilere teşekkür etti.

Törende İlçe Emniyet Amiri Yusuf Abay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Asım Tok, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.