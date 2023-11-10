Akyazı'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinliler yararına kermes yapıldı.

Akyazı İlçe Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı tarafından Filistin'e destek kermesi düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Camisi avlusundaki kermeste, ev hanımlarının yaptığı ürünler, bağışlanan giysileri ve çeyiz ürünleri Filistinliler yararına satışa sunuldu.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, AA muhabirine, kermesten elde edilen gelirin Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

Yaklaşık 35 gündür dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan, sadece Müslüman oldukları için katledilen Gazze halkına bir nebze de olsa nefes olabilmek adına kermes belirten Eşki, "Akyazı Müftülüğümüz ve Akyazılı hayırsever vatandaşlarımızın, annelerimizin özellikle kadınların emeği çok fazla burada. Akyazılı kadınların emeğiyle kermes düzenledik. Buradan toplanan, biriken tüm meblağın tamamı üstüne de eklenerek buradan Gazze'ye ulaştırılacak inşallah." diye konuştu.

Eşki, kermes aracılığıyla insanlarda farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarını sözlerine ekledi.

İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir, Gazze'nin ve Filistinlilerin yarasına merhem olmak istediklerini belirterek, "Dün yağmur altında başladı kermesimiz. Bizler yağmur altındayız onlar bomba altında. 'Yağmurla rahmet onlara destek olalım' dedik. 'Bir lokma ekmek, bir bombayı engelleyecek inşallah' diyorum, o niyetle yola çıktık inşallah. Miktara bakmıyoruz, hedef önemli, tarafımız belli olsun istedik." ifadesini kullandı.