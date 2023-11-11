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        Sakarya'da evinde fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:09
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        Sakarya'da evinde fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

        Çukurahmediye Mahallesi'nde yaşayan Berat G. (24), evinde aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Dün tartıştığı akrabası tarafından darbedildiği ve hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenilen Berat G'nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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