Sakarya'da evinde fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Çukurahmediye Mahallesi'nde yaşayan Berat G. (24), evinde aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün tartıştığı akrabası tarafından darbedildiği ve hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildiği öğrenilen Berat G'nin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.