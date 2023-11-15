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        Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

        Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:54
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        Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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        Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada bir işçi, yemek yediği tabakta fare parçaları olduğunu fark etti. Olaya tepki gösteren işçi, durumu yetkililere bildirdi.

        Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığınca yemek şirketi ve fabrika hakkında adli soruşturma başlatıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma açıldı.

        Bu arada tabağından fare çıkan işçinin, hastanede tedbir amaçlı yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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