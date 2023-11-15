Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada bir işçi, yemek yediği tabakta fare parçaları olduğunu fark etti. Olaya tepki gösteren işçi, durumu yetkililere bildirdi.

Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığınca yemek şirketi ve fabrika hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma açıldı.

Bu arada tabağından fare çıkan işçinin, hastanede tedbir amaçlı yapılan tetkiklerin ardından taburcu edildiği öğrenildi.