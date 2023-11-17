Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        KEFEK Başkanı Atabek İzlanda'da "Kadın Liderler Zirvesi"ne katıldı:

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Filistin'de bulunan kadınlar ve çocuklar için acil önlem alınması gerektiğini, bunun insanlık borcu olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        KEFEK Başkanı Atabek İzlanda'da "Kadın Liderler Zirvesi"ne katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Filistin'de bulunan kadınlar ve çocuklar için acil önlem alınması gerektiğini, bunun insanlık borcu olduğunu bildirdi.

        Atabek, İzlanda Hükümeti ve Parlamentosu ile Kadın Siyasi Liderler Örgütünün (WPL) başkent Reykjavik'te 12-15 Kasım'da düzenlediği "6. Reykjavik Küresel Forumu"na katılımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamaya göre, forum kapsamında Kadın Liderler Zirvesi'nde konuşan Atabek, kadınların artık teknolojik ilerlemeler, haklarının farkında olmaları ve zamanla etkisi azalan cinsiyet klişeleri sebebiyle eşitsizlik sorunlarıyla kolayca başa çıktıklarını belirtti.

        Atabek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 2004'te kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın yapılabileceğine ilişkin hüküm konulduğunu anımsatarak, başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve İş Kanunu'ndaki son 20 yılda yaptıkları değişikliklerle kadınların çok daha güçlendiğini vurguladı.

        Türkiye'de kadınların siyasete katılımına ilişkin görüşlerini de aktaran Atabek, "Siyasette kadının durumunda ise ülkemiz son 20 yılda önemli değişim yakalamıştır. 2002 seçimlerinde yüzde 4,4 olan parlamentoda kadın temsili 2023 seçimlerinde 119 kadın vekil ile yüzde 19,83'e çıkmıştır. Bu oranlar yeterli değildir ancak temsilde adaletin sağlanması için önemli gelişmeyi göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Atabek, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurdukları parti içi siyaset okulları ile özellikle yereldeki kadınları siyasete yönlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

        Bununla birlikte 6 milyon kadın kolları üyesi bulunan, geniş kitlelere ulaşan kadın teşkilatları bulunduğuna değinen Atabek, yereldeki bu güçlü teşkilatlanmanın kadınları farklı kademelerde siyasete soktuğunu kaydetti.

        - KEFEK, kanunla kurulan 4 komisyondan biri

        Atabek, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere istihdam, kooperatifçilik, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması, kadın girişimciliği ile ilgili kanun teklifi geldiğinde bunların komisyonda incelendiğini bildirdi.

        Komisyonun, Meclis çatısı altında hem kanun teklifi görüşebilen hem de vatandaşlardan dilekçe kabul edebilen 2 komisyondan biri olduğuna dikkati çeken Atabek, "KEFEK kanunla kurulmuş komisyondur. Bu durum komisyonumuza önemli yetki ve güç vermektedir. Meclis'imizdeki 19 komisyondan sadece 4’ü kanunla kurulmuştur. Bu durum Meclis'imizin kadın haklarına verdiği önemi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

        Filistin halkının yaşadığı zulme değinerek dünyayı bu zulme son vermeye davet eden Atabek, şunları aktardı:

        "Bir insan, kadın ve anne olarak söylemek zorundayım, burada farklı sektörler ve farklı ülkelerden gelen insan hakları ve kadın sorunlarına ilişkin yıllarca çalışmış siz değerli katılımcılar varken ifade etmek istiyorum. Filistin'de 4 bini çocuk olmak üzere 10 binden fazla kişi son 1 ay içinde öldürüldü. Filistin'de bulunan kadınlar ve çocuklarımız için acil önlem alınması gerektiğini buradan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu insanlık adına hepimizin borcudur."

        Atabek, zirveye ev sahipliği yapan İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson, İzlanda Ulusal Meclisi Başkanı Birgir Armannsson, parlamento üyeleri ve Kadın Siyasi Liderler Örgütüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        İstanbul'da doğalgaz patlaması! 1 can kaybı var
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Çift rahimli kadın, iki ayrı bebeğe aynı anda hamile kaldı
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Deprem yağmasındaki cinayette 9 ay sonra gözaltılar!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sorunu!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Farah Zeynep Abdullah ifade verdi
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Çalımbay'dan al haberi!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon lira
        Büyükşehir Belediyesinin 2024 bütçesi 9 milyar 300 milyon lira
        Kaçakçılık operasyonunda 166 bin makaron ele geçirildi
        Kaçakçılık operasyonunda 166 bin makaron ele geçirildi
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı
        Kocasını uyurken bıçaklayıp öldürdü, kendi babasını boğmaya kalkıştı
        Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da kazanma alışkanlığını sürdürme peşinde:
        Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'da kazanma alışkanlığını sürdürme peşinde:
        Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı
        Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı