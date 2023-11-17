KEFEK Başkanı Atabek İzlanda'da "Kadın Liderler Zirvesi"ne katıldı: TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Filistin'de bulunan kadınlar ve çocuklar için acil önlem alınması gerektiğini, bunun insanlık borcu olduğunu bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Filistin'de bulunan kadınlar ve çocuklar için acil önlem alınması gerektiğini, bunun insanlık borcu olduğunu bildirdi.

Atabek, İzlanda Hükümeti ve Parlamentosu ile Kadın Siyasi Liderler Örgütünün (WPL) başkent Reykjavik'te 12-15 Kasım'da düzenlediği "6. Reykjavik Küresel Forumu"na katılımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, forum kapsamında Kadın Liderler Zirvesi'nde konuşan Atabek, kadınların artık teknolojik ilerlemeler, haklarının farkında olmaları ve zamanla etkisi azalan cinsiyet klişeleri sebebiyle eşitsizlik sorunlarıyla kolayca başa çıktıklarını belirtti.

Atabek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda 2004'te kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın yapılabileceğine ilişkin hüküm konulduğunu anımsatarak, başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve İş Kanunu'ndaki son 20 yılda yaptıkları değişikliklerle kadınların çok daha güçlendiğini vurguladı.

Türkiye'de kadınların siyasete katılımına ilişkin görüşlerini de aktaran Atabek, "Siyasette kadının durumunda ise ülkemiz son 20 yılda önemli değişim yakalamıştır. 2002 seçimlerinde yüzde 4,4 olan parlamentoda kadın temsili 2023 seçimlerinde 119 kadın vekil ile yüzde 19,83'e çıkmıştır. Bu oranlar yeterli değildir ancak temsilde adaletin sağlanması için önemli gelişmeyi göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Atabek, AK Parti olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurdukları parti içi siyaset okulları ile özellikle yereldeki kadınları siyasete yönlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Bununla birlikte 6 milyon kadın kolları üyesi bulunan, geniş kitlelere ulaşan kadın teşkilatları bulunduğuna değinen Atabek, yereldeki bu güçlü teşkilatlanmanın kadınları farklı kademelerde siyasete soktuğunu kaydetti.

- KEFEK, kanunla kurulan 4 komisyondan biri

Atabek, başta kadına yönelik şiddet olmak üzere istihdam, kooperatifçilik, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması, kadın girişimciliği ile ilgili kanun teklifi geldiğinde bunların komisyonda incelendiğini bildirdi.

Komisyonun, Meclis çatısı altında hem kanun teklifi görüşebilen hem de vatandaşlardan dilekçe kabul edebilen 2 komisyondan biri olduğuna dikkati çeken Atabek, "KEFEK kanunla kurulmuş komisyondur. Bu durum komisyonumuza önemli yetki ve güç vermektedir. Meclis'imizdeki 19 komisyondan sadece 4’ü kanunla kurulmuştur. Bu durum Meclis'imizin kadın haklarına verdiği önemi göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının yaşadığı zulme değinerek dünyayı bu zulme son vermeye davet eden Atabek, şunları aktardı:

"Bir insan, kadın ve anne olarak söylemek zorundayım, burada farklı sektörler ve farklı ülkelerden gelen insan hakları ve kadın sorunlarına ilişkin yıllarca çalışmış siz değerli katılımcılar varken ifade etmek istiyorum. Filistin'de 4 bini çocuk olmak üzere 10 binden fazla kişi son 1 ay içinde öldürüldü. Filistin'de bulunan kadınlar ve çocuklarımız için acil önlem alınması gerektiğini buradan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Bu insanlık adına hepimizin borcudur."

Atabek, zirveye ev sahipliği yapan İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson, İzlanda Ulusal Meclisi Başkanı Birgir Armannsson, parlamento üyeleri ve Kadın Siyasi Liderler Örgütüne teşekkür etti.