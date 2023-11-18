Sakarya'da girişimci kadınların el emeği ürünleri festivalde görücüye çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen festivalde kadınların yaptıkları el işi ürünler alıcıların beğenisine sunuldu.

Sakarya Feyfest Girişimci Kadınlar Platformu'nca bir otelde düzenlenen etkinlikte, 52 kadın girişimcinin ürettikleri seramik, kozmetik, takı, örgü, çanta, giyim ve ev eşyaları gibi birçok ürün sergileniyor.

Platform Başkanı Feyza Kaya, AA muhabirine, Sakarya'da bir festivalin otel konseptini ilk defa gerçekleştirdiklerini ve vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandığını belirtti.

El emeği ürünlerini satan girişimci kadınların desteklenmesinin önemine değinen Kaya, "Hem kendilerini tanıtma fırsatı buluyorlar hem de ürünlerini satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar." dedi.

Girişimci Zeynep Çağlayan, ürettiği mumları festivallerde ve internet üzerinden sattığını anlatarak, "Organik mum üretimi ve beton aksesuarlar yapıyorum. Tamamen doğal esanslarla ürettiğim mumlar." diye konuştu.

Secil Uysal Ayvacı, seramikten ve altın işlemeli ürünlerini insanların beğenisine sunduğunu aktararak, çamurun içindeki kuvars oranından dolayı işinin dinlendirici etkiye sahip olduğunu da dile getirdi.

Ayvacı, ürünlerini yerel alıcıya ulaştırmasının yanı sıra Hollanda, Fransa, Almanya ve İsviçre'de bazı firmalara da gönderdiğini kaydetti.

Havva Temizsoy, emekli olduğunu ve işini severek yaptığını dile getirerek, "Ölçüsüne göre ayakkabı, çanta ve hırka benim branşım. Her branşa girmiyorum ama gerçekten güzel, bütün hanımlara üretmelerini tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Açılışına yazar Sevda Türküsev'in de katıldığı festival, 2 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.