Eskişehir'de trafik kazasında ölen genç Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kayıp olarak aranırken trafik kazasında öldüğü belirlenen Bilal Kuru'nun (22) cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobilin su arıtma tesisi alanına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Kuru'nun cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Kuru'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocaali Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Kuru'nun yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, İlçe Jandarma Komutanı Öcal Ereli, Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ve vatandaşlar katıldı.

Eskişehir İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saatlerinde OSB'ye ait su arıtma tesisine devrilmiş vaziyetteki 26 AHD 335 plakalı otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, OSB İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobilde, 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru'nun cesedini bulmuştu.

1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapıldığı belirtilen Çetin ve Kuru'nun cenazeleri, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.