Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 kişi tedaviye alındı.

Yenice Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki bir pastaneden aldıkları tatlıyı yiyen 8 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle Pamukova Devlet Hastanesine başvuran 1'i bebek, 5'i çocuk 8 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

İlk muayeneleri yapılan Z.K. (64), H.T.B. (40), R.N.A. (6), Z.K. (12), A.K.K. (4), M.C.E. (10), B.A (5) ve C.K. (1) daha sonra Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince pastanede denetim yapılarak gıda numunesi alındı.