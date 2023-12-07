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        Akyazı'da mahalle yolları yenileniyor

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mahalle yollarının yenilenmesi için asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 10:30 Güncelleme: 07.12.2023 - 10:34
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        Akyazı'da mahalle yolları yenileniyor
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde mahalle yollarının yenilenmesi için asfaltlama çalışmaları sürüyor.

        Akyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin dört bir yanında sürdürülen hizmet serüveni aralıksız şekilde devam ediyor.

        İlçenin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahalle'de asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Gökçeler Mahallesi'nin yollarını güzelleştirmek için çalışmalara başladı.

        Çalışmaları inceleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı imkanlarımız dahilinde sürdürüyoruz. Gökçeler Mahallemiz'deki yol problemini söz verdiğimiz üzere gideriyoruz. Akyazı'mızın her köşesine hizmet götürmeye durmadan, yorulmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Asfalt çalışmalarının devam edeceğini bildiren Soykan, merkez mahallelerden Gazi Süleymanpaşa, Yunus Emre, Yeni Mahalle ve İnönü'de sürdürdükleri dönüşümü tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

        Soykan, Şehit Mehmet Çelik Caddesi'ni de en kısa sürede asfaltlayarak İnönü Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

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