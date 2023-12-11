HAYKOOP'tan Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tan'a ziyaret Sakarya Kocaeli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Mustafa Zafer, Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına atanan Mehmet Tan'ı ziyaret etti.

Sakarya Kocaeli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Mustafa Zafer, Ferizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına atanan Mehmet Tan'ı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette Tan'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Zafer, yaptığı konuşmada, birliklerine bağlı 28 kooperatifte günde ortalama 120 ton süt topladıklarını söyledi.

Toplanan sütlerin en iyi fiyattan sanayicilere satıldığını anlatan Zafer, üyelerin ödemelerini söz verilen tarihte yaptıklarını kaydetti.

Zafer, talep doğrultusunda üreticilere yem ve diğer ihtiyaçlar konusunda destek de olduklarını sözlerine ekledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tan ise en yakın zamanda yapacakları iadeiziyarette esnafa ve süt üreticilerine yönelik proje çalışmalarını değerlendirebileceklerini söyledi.