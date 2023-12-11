Kocaalili kadınlar sobanın yanında kurutup lezzetlendirdikleri tescilli hurmalardan para kazanıyor

DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan ev kadınları, soba yanında kurutup lezzetlendirdikleri coğrafi işaretli cennet hurması kurularını iç piyasaya satarak gelir sağlıyor.

İlçeye bağlı Bezirgan, Demiraçma ve Açmabaşı mahallelerinde oturan 45 kadın, bahçelerinde yetiştirdikleri halk arasında "cennet hurması" diye bilinen meyveleri olgunlaşmadan topluyor.

Belediyenin girişimleriyle coğrafi işaret tescili alınan Kocaali hurma kurularını soyarak odunlarla hazırlanan düzeneklere ip yardımıyla asan kadınlar, meyveleri daha tatlı ve lezzetli hale gelmesi için sobanın yanında özenle kurutuyor.

Açmabaşı Mahallesi'nde zaman zaman bir araya gelerek birlikte meyve soyan kadınlar, yaklaşık 2 ay boyunca ürettikleri hurma kurularını sosyal medya ve tanıdıklar aracılığıyla kilosu 300-400 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.

- "Üretimin önümüzdeki dönemlerde artış göstermesini bekliyoruz"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, fındığa alternatif ürünlerin gün geçtikçe arttığını belirterek, ilçede üretim alanı gittikçe yaygınlaşan cennet hurması kurusunun, kırsal mahallelerdeki ev kadınlarının yeni gelir kapısı olma yönünde hızla ilerlediğini söyledi.

Bezirgan, Demiraçma ve Açmabaşı mahallelerinde ev kadınlarının yoğun üretim gerçekleştirdiğini anlatan Acar, üretici kadınların kooperatifleşme yolunda atacakları adımlara Kocaali Belediyesi olarak destek vereceklerini ifade etti.

Kadınları bu yönde teşvik ettiklerini dile getiren Acar, "Bu yolla ürünlerinin gerek hasat, gerek satışa hazırlanması, gerek pazarlanması konusunda daha rahat hareket edeceklerini, daha yüksek üretime ve gelire kavuşacaklarını umuyoruz." dedi.

Acar, gıda ve ziraat mühendislerinin, fındıkta verimsiz olan alanların cennet hurması kurusu üretimi için son derece uygun olduğunu yaptıkları araştırmalarla ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda tesis edilen bahçeden ilk ürünler alındı. Sonuç son derece başarılı ve olumlu. Coğrafi işaret tescili belediyemizce alınan cennet hurması kurusu üretiminin ve satışının, satıştan elde edilen gelirin önümüzdeki dönemlerde sürekli artış göstermesini bekliyoruz."

- "İlk astığın zaman 1 hafta 10 gün ateşi hiç sönmeyecek"

Açmabaşı Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Kıymet Tunca da çocukluğundan bu yana hurma kuruttuğunu, bu işi anneannesi ve annesinden öğrendiğini anlattı.

Kasımın son haftalarında başlayan hurma kurutma sezonunun aralık sonuna kadar sürdüğünü dile getiren Tunca, "Ama ilk astığın zaman 1 hafta 10 gün ateşi hiç sönmeyecek. Eğer sönerse küf yapar, hiçbir şeye yaramaz." diye konuştu.

Tunca, ürünleri sobanın yanında kuruttuklarını belirterek, "Daha lezzetli, tatlı oluyor. Dışarıda da kurutursun ama bunun gibi tatlı olmaz." dedi.

Ürünleri toplayıp yapraklarını kopardıklarını, tek tek soyup ipe bağladıklarını, daha sonra kuruması için sobanın yanına astıklarını anlatan Tunca, "Geçen sene 150'den verdik. Bu sene 300'den aşağı vermeyiz. 300-400 lira arasında." diye konuştu.

İstanbul'dan Açmabaşı Mahallesi'ne yerleşen Sabriye Yıldırım da cennet hurmasından pekmez, kabuğundan sirke yaptığını söyledi.