Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Marmara derbisinde Kocaelispor karşısında üstünlüğünü sürdürdü

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, dün evinde oynadığı maçta Kocaelispor'u 3-1 yenerek, galibiyet sayısını 15'e çıkardı ve rakibinin galibiyet sayısını eşitlemesine izin vermedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, Marmara derbisinde Kocaelispor karşısında üstünlüğünü sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMRE AYVAZ - Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sakaryaspor, dün evinde oynadığı maçta Kocaelispor'u 3-1 yenerek, galibiyet sayısını 15'e çıkardı ve rakibinin galibiyet sayısını eşitlemesine izin vermedi.

        İlk kez 6 Ocak 1974'te Adapazarı Şehir Stadı'nda oynanan ve Sakaryaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle biten maçla başlayan Marmara derbisi, büyük ilgi görüyor.

        Komşu şehirlerin iki takımı daha önce Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda 37 maçta karşı karşıya geldi.

        Sakarya ekibi, 14 maçta sahadan galibiyetle ayrılırken, Kocaelispor 13 karşılaşmayı kazandı, iki takım 10 müsabakada ise yenişemedi.

        Dün, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçta rakibini 3-1 yenerek galibiyet sayısını 15'e çıkaran Sakarya temsilcisi, Kocaelispor'un galibiyet sayısını eşitlemesine izin vermedi.

        38. Marmara derbisindeki zaferiyle Sakaryaspor puanını 32'ye yükseltirken, Kocaelispor 33 puanda kaldı. Zirve mücadelesi veren iki takım, ligin 34. haftasında Kocaeli'de karşı karşıya gelecek.

        Sakaryaspor, evindeki maçlarda rakibine sadece 1 kez kaybetti. Sakarya'da oynanan 19 karşılaşmanın 12'sini ev sahibi ekip kazanırken, 6 maç ise berabere bitti.

        İki takım arasında oynanan 38 resmi maçta Sakaryaspor ve Kocaelispor rakip fileleri 54'er kez havalandırdı.

        - Tuncay Şanlı ile 11 maçtır kaybetmiyor

        Sakaryaspor'da 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberliğin ardından ligin 5. haftasında teknik direktörlüğe getirilen Tuncay Şanlı, takımının başında 13 maça çıktı.

        Tuncay Şanlı ile ilk iki haftada sahadan mağlup ayrılan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra oynadığı 11 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Son 4 maçta sahadan galibiyetle ayrılan Sakaryaspor, bu karşılaşmaların hepsinde rakiplerini 3-1'lik skorla geçti.

        Kocaelispor'u 3-1 yenerek puanını 32'ye çıkaran Sakarya temsilcisi, devre arasına moralli girdi. Şu an 4. sırada bulunan Sakarya ekibinin ilk devreyi kaçıncı bitireceği, 5. sıradaki Teksüt Bandırmaspor'un Adanaspor maçında alacağı sonuca göre netleşecek.

        - Kocaelispor, ligdeki 4. mağlubiyetini yaşadı

        Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile başlayan Kocaeli temsilcisi, ligin ilk iki haftasında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Kocaelispor, sonrasında çıktığı 11 maçta yenilmedi ve 9 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu maçlardan sonra mücadele ettiği 4 müsabakanın 2'sini kaybeden Kocaelispor, 1 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

        Topladığı 33 puanla şu an ligin 2. sırasında bulunan Kocaelispor'un, üçüncü basamaktaki Göztepe'nin deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçında elde edeceği skora göre ilk yarıyı kaçıncı bitireceği belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        ABD'deki Filistin yürüyüşüne polis müdahalesi
        ABD'deki Filistin yürüyüşüne polis müdahalesi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Yılbaşının simgelerinden "kokina" çiçeğine ilgi arttı
        Yılbaşının simgelerinden "kokina" çiçeğine ilgi arttı
        Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor
        Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor
        Sakarya'da 38 kişiye istihdam sağladığı fabrikada 3 ülkeye ihracat yapıyor
        Sakarya'da 38 kişiye istihdam sağladığı fabrikada 3 ülkeye ihracat yapıyor
        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için dua edildi
        Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde şehitler için dua edildi
        Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Sakaryaspor-Kocaelispor maçının ardından
        Sakaryaspor - Kocaelispor: 3-1
        Sakaryaspor - Kocaelispor: 3-1