Sakarya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Muharrem A. idaresindeki 22 ABE 528 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Sapanca geçişi Ankara istikameti Gazipaşa mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, araçtaki yolculardan T.I, C.I, E.I. N.U. ve 8 yaşındaki E.U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tırın çarpması sonucu kaza yaptığını söyleyen Muharrem A'nın ifadesinin ardından ekipler, çalışma başlattı.

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