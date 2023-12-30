Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:04 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Muharrem A. idaresindeki 22 ABE 528 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Sapanca geçişi Ankara istikameti Gazipaşa mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Kazada, araçtaki yolculardan T.I, C.I, E.I. N.U. ve 8 yaşındaki E.U. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tırın çarpması sonucu kaza yaptığını söyleyen Muharrem A'nın ifadesinin ardından ekipler, çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Büyükekşi fenalaştı, ambulans çağrıldı
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobil kamyonete çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        7 aylık eşini öldürüp intihara kalkıştı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede...
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede...
        Hafif ticari araç önce TIR'a, ardından bariyerlere çarptı: 5 yaralı
        Hafif ticari araç önce TIR'a, ardından bariyerlere çarptı: 5 yaralı
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede...
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede...
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada yaralanan 63 kişiden 45'i tab...
        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada yaralanan 63 kişiden 45'i tab...
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede
        Sakarya'da 10 kişinin öldüğü zincirleme kazada, 7 aracın sürücüsü adliyede
        GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltın...
        GÜNCELLEME - Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazaya ilişkin gözaltın...