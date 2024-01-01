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        Geyve'de iki mahallenin içme suyu ihtiyacı 4 bin metrelik hatla sağlanacak

        Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Akdoğan ve Karacaören mahallelerine kesintisiz içme suyu 4 bin metrelik yeni hatla ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 15:46 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:50
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        Geyve'de iki mahallenin içme suyu ihtiyacı 4 bin metrelik hatla sağlanacak
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        Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Akdoğan ve Karacaören mahallelerine kesintisiz içme suyu 4 bin metrelik yeni hatla ulaştırılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya'nın dört bir yanında sürdürdüğü altyapı çalışmalarına her geçen gün yenisini ekliyor.

        Geyve'nin kırsal kesimlerinde kalan ve uzun yıllardan beri içme suyu problemi yaşayan Akdoğan ve Karacaören mahallelerinin sorunu 4 bin metrelik hatla çözüme kavuşturulacak.

        Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgede özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu yetersizliğine yönelik başlatılan yeni hat çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla kaliteli içme suyu evlere kesintisiz şekilde ulaştırılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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