Taraklı'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Hacımurat Mahallesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden Ali Kılıç'ı (69) çarşıda göremeyen yakınları, yaşadığı eve gitti. Kılıç'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.