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        Taraklı'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:06
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        Taraklı'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Hacımurat Mahallesi Ankara Caddesi'nde ikamet eden Ali Kılıç'ı (69) çarşıda göremeyen yakınları, yaşadığı eve gitti. Kılıç'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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