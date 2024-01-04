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        Eski SUBÜ Ferizli Meslek Yüksekokulu'nun yerine ilkokul yapılması planlanıyor

        Eski Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu'nun yıkılıp yerine ilkokul yapılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:55 Güncelleme: 04.01.2024 - 10:01
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        Eski SUBÜ Ferizli Meslek Yüksekokulu'nun yerine ilkokul yapılması planlanıyor
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        Eski Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu'nun yıkılıp yerine ilkokul yapılması için çalışma yürütülüyor.

        İlçedeki okulları ziyaret eden Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, AA muhabirine, İstiklal Mahallesi'ndeki yüksekokulun yeni yerine taşınmasından sonra mühendislerin binada inceleme yaptığını söyledi.

        İnceleme sonrası binanın deprem yönünden sıkıntılı olduğu için yıkılıp yerine yeni okul yapılması yönünde görüş bildirildiğini anlatan Balcı, "İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizin de görüşlerini alarak eski okulun yıkılıp mevcut arsamızın içinde yeni okul yaptırma girişimlerimiz devam ediyor." dedi.

        Balcı, ilçede çeşitli okullarda eğitim gören özel öğrencilerin de mevcut yüksekokulun yanındaki sağlam prefabrike binada tek çatı altında toplanmasını sağlayacaklarını belirterek, çocuklarını bekleyen ailelere de burada vakit geçirebilecekleri bir alan hazırlayacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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