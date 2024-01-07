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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da İpekyolu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye bin metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:50 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:50
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca'da İpekyolu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye bin metre uzunluğunda yeni yağmursuyu hattı kazandırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), her geçen gün artan nüfusu ve günden güne genişleyen turizm olanaklarıyla kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan Sapanca'nın altyapısına yönelik yatırımlarını sürdürdüğü belirtildi.

        Yağışların başlaması nedeniyle altyapı projelerini hızlandıran ekiplerin, İpekyolu Caddesi'ndeki çalışma ile bölgeye 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı kazandırdığı aktarılan açıklamada, sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan yağışlar sonrası oluşan su birikintisi sorununun çözüldüğü kaydedildi.

        - Başkan Yüce, Sakaryaspor kampını ziyaret etti

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ligin ikinci devresi için Antalya'da kamp yapan Sakaryaspor'u ziyaret ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, takımın kamp yaptığı otelde Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yönetimi, teknik direktör Tuncay Şanlı ve sporcularla buluşan Yüce'ye, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de eşlik etti.

        Teknik heyet ve futbolcularla duygularını paylaşan Yüce, lig ilk yarısındaki performanstan memnun olduklarını ve yükseliş ivmesinin ikinci yarıda da devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

        Yüce, sezonun ilk yarısında gösterdikleri başarıdan ötürü takımı tebrik ederek, "Geçen yıl Süper Lig'in kıyısından döndük. Bu yıl ise sezona yine aynı hedefle başladık. Ligin ilk yarısını çok güzel yerde bitirdik. Bu konuda yönetimi, teknik heyeti ve sporcu kardeşlerimi kutlarım. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah büyük hasret bitecek ve bize bu yıl hak ettiğimiz şampiyonluğu getireceksiniz." ifadesini kullandı.

        - 2023'te SAKBİS 1 milyon 264 bin dakika kullanıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce faaliyete geçirilen SAKBİS'ler, 2023 yılında 12 bin 557 kez kiralandı ve 1 milyon 264 bin kullanım süresine ulaştı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikleti insan hayatının merkezine almak, sağlıklı bir hayata kavuşmak ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için bisiklet kullanımını artırmaya yönelik olarak hayata geçirilen SAKBİS'ler 2023 yılında da vatandaşlar tarafından tercih edildi.

        Kent genelinde bulunan 15 istasyon, 150 park ünitesi ve 110 bisikletle duraktan durağa hizmet veren SAKBİS'ler, geçen yıl 12 bin 557 kez kiralandı ve 1 milyon 264 bin dakika kullanım süresine ulaştı.

        Kent genelinde 24 bin abonesi bulunan SAKBİS'ler, herhangi bir açılış ücreti olmadan 15 dakikası 4 lira ücretle vatandaşların hizmetine sunuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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