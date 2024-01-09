Taraklı'da vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı

Taraklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde oturan vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

Son günlerde artan "depremzedelere yardım toplama" gibi farklı dolandırıcılık olaylarına dikkati çeken jandarma ekipleri, sık sık kırsal mahallelerde oturan vatandaşlarla bir araya geliyor.

Dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşı bilgilendiren ekipler, şüpheli şahıs veya şahıslarla karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasını istedi.

Ekipler, mahalle sakinlerinden gelen soruları da yanıtladı.

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