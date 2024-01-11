Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti Sakarya milletvekillerinden Ferizli ve Söğütlü'ye ziyaret

        AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Ferizli ile Söğütlü ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:03 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sakarya milletvekillerinden Ferizli ve Söğütlü'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Ferizli ile Söğütlü ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        İlk olarak Ferizli'de yeni yerine taşınan İlçe Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden milletvekilleri, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ağacık Mahallesi Cami Lojmanı'nda açılan el sanatları kursunu da gezen milletvekillerine, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz ve partililer eşlik etti.

        Kursiyerlerin ürünlerinin satılması konusunda girişimlerde bulunan AK Parti'li İnci, kadın üreticilere her zaman destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Daha sonra Söğütlü'ye geçerek partililerle görüşen milletvekilleri, İlçe Başkanı Suat Dirhemci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette konuşan Milletvekili Kocacık, Söğütlü'nün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan'ı ne kadar sevdiğini tüm seçimlerde rakiplerine büyük fark atarak birinci parti çıkmasıyla gördüklerini belirterek, "Yerel seçimlerde de inşallah hep birlikte çalışıp belediye başkanlığını alarak vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri yapmaya devam ederiz." dedi.

        Milletvekilleriyle devamlı alanlarda olduklarını aktaran AK Parti'li Bayraktar ise vatandaşlardan gördükleri ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

        Parti binasında gerçekleşen toplantıya, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Başkan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Krunic bitti bitiyor!
        Krunic bitti bitiyor!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?

        Benzer Haberler

        Eğitimini evde sürdüren omurga hastası Rabia, öğretmen olma hayaliyle çalış...
        Eğitimini evde sürdüren omurga hastası Rabia, öğretmen olma hayaliyle çalış...
        SATSO Başkanı Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıy...
        SATSO Başkanı Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıy...
        Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Türkiye'nin yazılım ve dijital dönüşüm uzmanları Sakarya Teknokent'teki şir...
        Türkiye'nin yazılım ve dijital dönüşüm uzmanları Sakarya Teknokent'teki şir...
        Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçeli Bartuğ açıklaması
        Tuncay Şanlı'dan Fenerbahçeli Bartuğ açıklaması
        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu