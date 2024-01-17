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        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:48
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        Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kocaali-Akçakoca kara yolu Alandere mevkisi Çelikler kavşağında, Mustafa Özer idaresindeki 41 LL 530 plakalı otomobil ile Ömer Y'nin kullandığı 54 DY 006 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Özer'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık görevlileri, Ömer Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen yaralıyı Kocaali Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

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