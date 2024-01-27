ASKON Sakarya Şubesinin Olağan Genel Kurulu yapıldı TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisini bu kriz ortamından kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini verdik ve bu mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Türkiye ekonomisini bu kriz ortamından kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini verdik ve bu mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şubesinin 3. Olağan Genel Kurulu, Arifiye ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Varank, ASKON'un 13 bine yaklaşan üyesiyle 15 milyar doların üzerinde ihracat ve 1 milyondan fazla kişiye sağladığı istihdamla Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğini belirterek, Anadolu'yu odağına alarak, kalkınmayı ve refahı ülkenin tüm sathına yaymaya çalışarak hükümetin hedefleriyle birebir uyumlu çalışmalar yaptığını anlattı.

Dünya ekonomisinin son dönemde büyük sınamalarla karşı karşıya kaldığını, Kovid-19 salgınıyla başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen, Gazze'deki katliamlarla yeni boyutlar kazanan sarsıntılara şahitlik edildiğini dile getiren Varank, hiç gündemde yokken dünya ticaretinde tekrar bir lojistik sorunu yaşanmaya başlandığını, maliyetlerin bir anda 3 katına çıktığını, Kızıldeniz rotasının neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Varank, pek çok ekonominin enflasyondan resesyona, istihdam kayıplarından enerji ve gıda krizlerine kadar alışık olmadığı sıkıntılarla yüzleştiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken bu sarsıntılardan Türkiye ekonomisinin etkilenmemesi elbette kaçınılmazdı. Bu zorlukların yanında kaybettiğimiz acıların karşılığının hiçbir şeyle ödenmeyeceğini gayet iyi biliyoruz ama yaşadığımız deprem felaketi 104 milyar dolarlık bir yükü de bu ekonominin üstüne eklemiş oldu. Ancak yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalmak için gayret gösterdik, gayret gösteriyoruz. Türkiye ekonomisini bu kriz ortamından kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini verdik ve bu mücadeleye devam ediyoruz."

Varank, bu mücadelede en büyük güç kaynağının, her alanda ülkeye 22 yıldır kazandırdıkları altyapı yatırımları ile sanayici ve üreticilerin dinamizmi olduğunu vurguladı.

İş dünyasının yanında olmayı her zaman sürdüreceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin topyekun kalkınması, büyümesi, güçlenmesi hedefiyle Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduklarını belirten Varank, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşana kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya, üretmeye, Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

- "Güzergahında Türkiye olmayan hiçbir hat güvenli liman olmadı, olmayacak"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da dünyanın yavaş yavaş tekelleşmeye gittiğini, güvenli limanların, güzergahların tek seçenek olduğunu görmekle beraber üretim kadar güvenli lojistik ağının da önem arz ettiğini söyledi.

"Tek Kuşak, Tek Yol" projesinin de bunun ispatlarından biri olduğunu dile getiren Aydın, "Zaten birçok kargaşa da bu güzergah üzerinden çıkarılmaktadır. Şu unutulmasın ki güzergahında Türkiye olmayan hiçbir hat güvenli liman olmadı, olmayacak. Türkiyesiz bu hatların da beyhude olduğunu yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Türkiye bulunduğu jeopolitik konumu nedeniyle bu yönden çok büyük avantajlara sahip konumdadır. Bu nedenle Türkiyesiz hesaplar boşa çıkacaktır. Bizler bunu bilerek özellikle lojistik alanında yatırımlarımızı artırmalı, bu sektöre de ayrı bir önem vermemiz gereken süreçteyiz. Bu meselenin bilincinde olarak özellikle ülkemizin dış pazarlardaki yerini ve hacmini artırmak adına önemli çalışmalar için kollarımızı sıvadık." ifadelerini kullandı.

Aydın, "Irak ve Suriye'de ne işimiz var?' diyenlere, "Güneyimizdeki bataklık kurutulana kadar mücadele edilmeli.' dediklerini belirterek, vatan uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, her alanda güçlenmesi için herkese önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

İş insanlarının her türlü koşulda ülkesi ve milleti için ürettiğini, çabaladığını, istihdam alanlarını açtığını ve ekonominin canlanması için canla başla çalıştığını dile getiren Karadeniz, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yaşadığımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bize hedef olarak gösterdiği Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız bugünlerde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkararak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek yegane vizyonumuz Milli Teknoloji Hamlesidir. Bu hamle sayesinde inşallah ekonomimizin de şahlanacağı zamanların yakın olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantıda, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ile ASKON Sakarya Şube Başkanı Halil Erol da birer konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş insanları katıldı.