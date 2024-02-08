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        Adapazarı ilçesi, 17 il ve 894 ilçeden daha kalabalık

        Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesi, 279 bin 431 kişilik nüfusuyla 17 il ve 894 ilçeyi geride bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:51
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        Adapazarı ilçesi, 17 il ve 894 ilçeden daha kalabalık
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        Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesi, 279 bin 431 kişilik nüfusuyla 17 il ve 894 ilçeyi geride bıraktı.

        Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Sakarya'nın nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 18 bin 35 kişi artarak 1 milyon 98 bin 115 oldu.

        Adapazarı 279 bin 431 kişiye en fazla nüfusa sahip ilçe olurken, bunu Serdivan 164 bin 222, Akyazı 96 bin 605, Erenler 91 bin 611, Hendek 91 bin 486, Karasu 73 bin 738, Geyve 51 bin 676, Arifiye 51 bin 467, Sapanca 46 bin 80, Ferizli 32 bin 752, Pamukova 31 bin 205, Kocaali 26 bin 523, Kaynarca 25 bin 137, Söğütlü 15 bin 411, Karapürçek 13 bin 713 ve Taraklı 7 bin 58 kişiyle takip etti.

        Artvin, Bilecik, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük ve Kilis'i geçen Adapazarı'nın nüfusu, 973 ilçeden 894'ünü de geride bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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