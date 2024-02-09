Sakarya'da aile içi kavgada 3 kişinin ölümüne ilişkin davada karar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdüğü ileri sürülen sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ç.G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.T.T. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse açıkladığı sanık Ç.G'nin ağabeyi B.G'ye yönelik "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 18 aydan 6 yıla kadar ile sanık M.T.T'nin "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Müştekilerin avukatı, sanığın cezalandırılması ve lehe olan hususların kullanılmaması talebinde bulundu.

Söz verilen sanık Ç.G, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Ç.G'nin avukatı da yazılı savunmalarını tekrarladığını belirterek, müvekkilinin beraatini, heyet aksi kanaatte ise lehe olan hususların kullanılmasını talep etti.

M.T.T'nin avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

Heyet, sanık Ç.G'nin "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine yönelik "kasten öldürme" suçundan da iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ç.G'ye "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verilen 6 ay hapis cezasının hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanık M.T.T. ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Olay

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi (32) tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

Kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye yönelik "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.