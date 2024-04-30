Şehit emniyet müdürü Okkan için Diyarbakır'dan Sakarya'ya pedal çevirdi

İzmirli bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Diyarbakır'dan memleketi Sakarya'ya kadar pedal çevirdi.

Diyarbakır'da Okkan'ın şehit olduğu yerde bulunan anıtın önünden hareket eden 48 yaşındaki Kotluk, 10 gün boyunca yaklaşık 1350 kilometre pedal çevirerek Hendek ilçesindeki şehidin mezarına ulaştı.

Kotluk, AA muhabirine, Diyarbakır'dan başlayan yolculuğunu Elazığ, Malatya, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Bolu ve Düzce illerinden geçerek tamamladığını söyledi.