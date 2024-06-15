Sakarya'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

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