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        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al, Ummanlı öğrencileri ağırladı

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, akademik işbirliği protokolü kapsamında Umman Sultan Kabus Üniversitesi'nden gelen 20 öğrenciyi makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 17:59
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        Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Al, Ummanlı öğrencileri ağırladı
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        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, akademik işbirliği protokolü kapsamında Umman Sultan Kabus Üniversitesi'nden gelen 20 öğrenciyi makamında kabul etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Al, ilk dört hedeflerinden biri olan uluslararasılaşma kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

        Toplam öğrenci sayılarının yüzde 10'unun, 100'den fazla ülkeden gelenlerle oluştuğuna dikkati çeken Al, "Uluslararasılaşma vizyonuyla yapılan tüm programlar bizim için çok değerli. Bu anlamda emek veren tüm akademik ve idari personellerimiz ile öğrencilerimize, sizleri buraya getiren programda emeği geçen İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı hocamıza ve nezdinde fakülte ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Ummanlı öğrencileri üniversitede görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Al, hem akademik hem de diğer tüm alanlarda ilişkilerin derinleşmesini ve bağların güçlenmesini istediklerini belirtti.

        Umman Sultan Kabus Üniversitesi Uluslararası Ofis Görevlisi Salim el-Haceri ise şunları kaydetti:

        "Türkiye'de olmaktan, Türk kültürünü ve tarihini tanımaktan dolayı çok mutluyuz. Programın hedeflerinin en üstün şekilde gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz. Ayrıca hem Sakarya'da hem de Sakarya Üniversitesi'nde çok güzel karşılandık. Program kapsamında yapılan çalışmalar için ve bizleri burada evimizde gibi hissettirdiğiniz için sizlere ve Sakarya halkına teşekkür ediyoruz."

        Ummanlı öğrenciler, 18 Ağustos'a kadar sürecek protokol kapsamında Türk tarihi, Türkiye ekonomisi, Türkiye'deki İslami finans çalışmaları ve Türk kültürü gibi konularda seminerlere katılacak, SAÜ'nün farklı fakültelerini ve laboratuvarlarını ziyaret edecek. Sakarya'daki bazı tarihi ve turistik mekanları gezecek öğrencilere, İstanbul kültür gezisi düzenlenecek.

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