SAÜ'de öğrenci yemek ücreti 30 lira olarak belirlendi

Üniversiteden yapılan açıklamada, 1 yıl önce 15 lira olan öğrenci yemek ücretinin 30 liraya yükseltilmesinde, maliyetlerin ve diğer üniversitelerin ücret politikalarının göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Senatosu tarafından öğrenci yemek ücreti 30 lira olarak belirlendi.

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