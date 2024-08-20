Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eyleme ilişkin açıklama:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki işletmelerin ilave iki yazıhane yapılmasına tepki göstermek için seferleri durdurma eylemi başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı ocak meclis toplantısında Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne iki yazıhane daha yapılmasına dair karar alındığı, buna ilişkin herhangi bir iptal kararının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bugün itibarıyla şehrin yerel firmalarının kullanımı için o tarihte mecliste alınan karar gereği terminale iki yazıhane daha yapılması için harekete geçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meclis kararı olan ve herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı kararla ilgili terminal esnafı kepenk kapatmıştır. Transit otobüslerin terminale girmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesinin terminalin yolculara kapatılmasına dair bir inisiyatifi yoktur. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir duruma düşülmesi halinde yeniden ihale yoluna gitme hakkımızı saklı tutmakla beraber, kepenk kapatan firmalardan bilet alan yolcuların ilgili acentelerle görüşmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızı korurken, vatandaşlarımızın da daha iyi hizmet alması için gayretle çalışıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."