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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eyleme ilişkin açıklama:

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki işletmelerin ilave iki yazıhane yapılmasına tepki göstermek için seferleri durdurma eylemi başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 02:35 Güncelleme: 20.08.2024 - 02:35
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden şehirlerarası otobüs terminalindeki eyleme ilişkin açıklama:
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki işletmelerin ilave iki yazıhane yapılmasına tepki göstermek için seferleri durdurma eylemi başlatmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı ocak meclis toplantısında Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne iki yazıhane daha yapılmasına dair karar alındığı, buna ilişkin herhangi bir iptal kararının söz konusu olmadığı vurgulandı.

        Bugün itibarıyla şehrin yerel firmalarının kullanımı için o tarihte mecliste alınan karar gereği terminale iki yazıhane daha yapılması için harekete geçildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meclis kararı olan ve herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı kararla ilgili terminal esnafı kepenk kapatmıştır. Transit otobüslerin terminale girmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Büyükşehir Belediyesinin terminalin yolculara kapatılmasına dair bir inisiyatifi yoktur.

        Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir duruma düşülmesi halinde yeniden ihale yoluna gitme hakkımızı saklı tutmakla beraber, kepenk kapatan firmalardan bilet alan yolcuların ilgili acentelerle görüşmeleri gerekmektedir. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızı korurken, vatandaşlarımızın da daha iyi hizmet alması için gayretle çalışıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        - "Esnaf, iş yerlerini kapatarak anahtarlarını belediyeye iade etme kararı aldı"

        Terminalde eylem yapan firmalar adına gazetecilere açıklama yapan Sakarya Büyükşehir Terminali Esnafları ve Otobüs İşletmecileri Derneği İkinci Başkanı İbrahim Derman da yeni iş yeri yapılmasının ekmeklerinin bölünmesi ve tamamen tasfiye olmaları anlamına geldiğini öne sürerek, "Bu girişime karşılık olarak tüm esnaf iş yerlerini kapatarak anahtarlarını belediyeye iade etme kararı almıştır." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, işletmelerin terminalde bekleyişi sürerken, ekipler polislerin geniş güvenlik önlemi altında yazıhane yapım çalışmalarına başladı. Bazı firmaların da eyleme katılmadığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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