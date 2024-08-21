Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada muhtar ve yeğeni yaralandı

Öte yandan bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerinde buldukları H.T'ye ait ruhsatlı tabanca ve kavgada kullanılan bıçağa el koydu. Ayrıca bölgede 2 boş kovan bulundu.

Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan muhtar H.T, daha sonra sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı.

Tepetarla Mahallesi'nde gece saatlerinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı.

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