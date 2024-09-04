Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı.

        Ankara Caddesi'nde seyreden Y.E'nin (36) kullandığı 34 NE 330 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi mevkiinde aynı istikamette giden D.P'nin kullandığı 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Derya Miyanyedi'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazada ayrıca motosikletin sürücüsü D.P. ile otomobildeki yolcu M.E.E. (19) hafif şekilde yaralandı.

        Polislerce yapılan kontrollerde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        'OVP'ye güvenimiz tamdır'
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Polis havaya ateşe açarak ayırdı
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        Cristiano Ronaldo tarihe geçti!
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        "22 senelik hasreti bitirmek istiyoruz"
        ABD'den Putin'e tepki
        ABD'den Putin'e tepki
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Su baskını, toprak kayması... Denizin rengi değişti!
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Taciz skandalının yaşandığı işletme mühürlendi
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Sisi'nin ziyareti Arap basınında geniş yer buldu
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Goalball Milli Takımımız Paralimpik şampiyonu!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ikinci gün: Dilan Polat'ın kara kutusu 'Mıstık' konuştu
        "Kabul edilebilir değil!"
        "Kabul edilebilir değil!"
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Bu hafta sonu Marmara'da sağanak var!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Önce çalışanını sonra karısını öldürdü!
        Ünlüler arasında yeni akım
        Ünlüler arasında yeni akım
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden okul saatleri açıklaması
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Büyük Selçuklu dönemine ait erzak deposu bulundu
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş

        Benzer Haberler

        Sakarya'da başından vurulan kadın yaralandı
        Sakarya'da başından vurulan kadın yaralandı
        Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Acarlar Longozu, yaz sezonunda yaklaşık 110 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Sakaryalı balıkçı, ağına takılan mersin balığını tekrar denize bıraktı
        Sakaryalı balıkçı, ağına takılan mersin balığını tekrar denize bıraktı
        Sakarya'da traktörden düşen kişi öldü
        Sakarya'da traktörden düşen kişi öldü
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa