Sakarya'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı.
Ankara Caddesi'nde seyreden Y.E'nin (36) kullandığı 34 NE 330 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi mevkiinde aynı istikamette giden D.P'nin kullandığı 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Derya Miyanyedi'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada ayrıca motosikletin sürücüsü D.P. ile otomobildeki yolcu M.E.E. (19) hafif şekilde yaralandı.
Polislerce yapılan kontrollerde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.