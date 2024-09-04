Sakarya'da alkollü sürücünün otomobiliyle çarptığı motosikletteki kadın öldü

Polislerce yapılan kontrollerde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazada ayrıca motosikletin sürücüsü D.P. ile otomobildeki yolcu M.E.E. (19) hafif şekilde yaralandı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde motosiklette yolcu olarak bulunan Derya Miyanyedi'nin (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.