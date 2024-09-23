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        Ferizli'de AK Parti delege seçimleri yapıldı

        AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda delege seçimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 14:35 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:38
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        Ferizli'de AK Parti delege seçimleri yapıldı
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        AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda delege seçimleri gerçekleştirildi.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de seçimlere katılarak İlçe Başkanı Ramazan Serhoş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İnci, üyelerin katılımından memnun olduklarını belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

        Serhoş ise seçimlere ilgi gösteren üyelere teşekkür etti.

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