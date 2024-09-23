Ferizli'de AK Parti delege seçimleri yapıldı
AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda delege seçimleri gerçekleştirildi.
AK Parti Ferizli İlçe Teşkilatı'nda delege seçimleri gerçekleştirildi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de seçimlere katılarak İlçe Başkanı Ramazan Serhoş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnci, üyelerin katılımından memnun olduklarını belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Serhoş ise seçimlere ilgi gösteren üyelere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.