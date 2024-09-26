GÜNCELLEME - Sakarya'da "dur" ihtarına uymayarak 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, mahkemece salıverildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 polisin yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, mahkemece salıverildi.
Düzce'den 24 Eylül'de gece saatlerinde motosikletle Sakarya'ya gelen E.A. (30) ve Z.T. (25), Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinin yol kontrol çalışmasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında trafik kazası geçiren 4 polis yaralandı, şüpheliler kaçtı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi Düzce'de gözaltına aldı.
Sakarya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, E.A. ve Z.T, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
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