Sakarya'da özel gereksinimli gencin askerlik hayalini jandarma gerçekleştirdi

Almanya'da yaşayan özel gereksinimli Ömer Bayraktar, memleketi Sakarya'da temsili askerlik yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yıllardır askeri törenleri televizyondan izleyen ve askere gitmenin hayalini kuran 32 yaşındaki Bayraktar için İl Jandarma Komutanlığında, temsili askerlik töreni düzenlendi.

Askerlik görevini yerine getirmenin mutluluğunu askeri personel ve ailesiyle paylaşan Bayraktar, törende silah tutarak Türk bayrağını öptü.

Jandarma personelinin kullandığı araca binerek tören alanında tur atan Bayraktar'a, yeminin ardından terhis belgesi verildi.