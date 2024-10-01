Sakarya'da verim ve kaliteyi artıracak fındık çeşitleri belirlendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenleri, verim ve kalite yönünden üstün özellikli 13 fındık çeşidini belirledi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi, fındık üreticilerinin yaşadıkları verim ve kalite sorunlarına çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Dekan Prof. Dr. Taki Demir'in yürütücülüğünde, SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteğiyle iki proje hazırlandı.

"Sakarya İli Fındıklarının Klon Seleksiyonu" projesiyle Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerine bağlı köylerde verim düşüklüğüne çözüm olabilecek çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi" projesiyle de fındıkta tozlanma eksikliği sorununa çözüm bulmak için çalışmalar yürütülüyor. - "Üstün fındık çeşitlerinin aynı çevresel koşullardaki performansı belirlenecek" Dekan Demir, proje kapsamında Akyazı, Hendek, Karasu ve Kocaali'ye bağlı köylerde 1000'in üzerindeki bahçede yaptıkları inceleme sonucunda verim ve kalite yönünden üstün 13 fındık çeşidi adayını tespit ettiklerini bildirdi. Bu yıl araştırmanın ikinci aşamasına geçerek çeşit adaylarının genetik farklılıklarını ortaya koyan moleküler genetik analizlerini yaptıklarını aktaran Demir, "Bundan sonraki süreçte üstün fındık çeşitlerinin aynı çevresel koşullardaki performansını belirlemek amacıyla bahçe tesis edilecek." bilgisini paylaştı.

Demir, iklim değişikliği nedeniyle tozlanma sorunu yaşanan yıllarda yörede yaygın olarak bulunan "Çakıldak" çeşidinde ciddi verim kayıpları yaşandığına dikkati çekerek, "Fındıkta tozlanma eksikliği sorununa çözüm bulmak amacıyla yürüttüğümüz 'Fındıkta Tozlayıcı Çeşitlerin Geliştirilmesi' isimli projemiz ile ülkemizin ilk tozlayıcı fındık çeşitlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı. Karasu ve Kocaali'de fındık bahçelerinde ya da doğal popülasyon içerisinde bulunan yabani fındık tiplerinin "Çakıldak" çeşidine tozlayıcı olarak uygunluğunu araştırdıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti: