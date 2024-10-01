Sakarya'da fırtınayla oluşan şiddetli dalgalar mendireklere zarar verdi

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde fırtına dolayısıyla şiddetlenen dalgalar Melenağzı Limanı'ndaki mendireklerde zarara yol açtı.

İlçede rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye ulaşması ve dalga yüksekliğinin 6 metreyi bulmasıyla balıkçılar zor anlar yaşadı. Daha önce yapılan meteorolojik uyarılar dolayısıyla denize açılmayan balıkçılar, limandaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir almaya çalıştı.

Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine, Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle mendireklerin tahrip olduğunu söyledi.