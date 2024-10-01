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        Sakarya'da fırtınayla oluşan şiddetli dalgalar mendireklere zarar verdi

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde fırtına dolayısıyla şiddetlenen dalgalar Melenağzı Limanı'ndaki mendireklerde zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:44
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        Sakarya'da fırtınayla oluşan şiddetli dalgalar mendireklere zarar verdi
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde fırtına dolayısıyla şiddetlenen dalgalar Melenağzı Limanı'ndaki mendireklerde zarara yol açtı.

        İlçede rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye ulaşması ve dalga yüksekliğinin 6 metreyi bulmasıyla balıkçılar zor anlar yaşadı. Daha önce yapılan meteorolojik uyarılar dolayısıyla denize açılmayan balıkçılar, limandaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir almaya çalıştı.

        Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine, Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle mendireklerin tahrip olduğunu söyledi.

        Dalgaların Melen Çayı'na ulaşmasıyla burada demirleyen teknelerin de zarar gördüğünü belirten Tan, limandaki hasarın giderilmesi ve önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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