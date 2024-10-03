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        Sakarya'da arsa satışında rüşvet istedikleri iddia edilen memur ve muhtar tutuklandı

        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde satışa çıkarılan bir arsa için vatandaştan rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan muhtar ve memur tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:20
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        Sakarya'da arsa satışında rüşvet istedikleri iddia edilen memur ve muhtar tutuklandı
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        Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde satışa çıkarılan bir arsa için vatandaştan rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan muhtar ve memur tutuklandı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Soğucak Mahallesi'nde satışa çıkarılan arsayı almak isteyen vatandaş, işlemlere başladı. Bu vatandaş, mahalle muhtarı S.K. ve söz konusu kurumun il müdürlüğünde görevli memur M.İ'nin kendisinden bu süreçte rüşvet istediği iddiasıyla ihbarda bulundu.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyonda şüpheliler S.K. ve M.İ'yi rüşvet alırken suçüstü yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "rüşvet" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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