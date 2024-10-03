Sakarya'da arsa satışında rüşvet istedikleri iddia edilen memur ve muhtar tutuklandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde satışa çıkarılan bir arsa için vatandaştan rüşvet istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan muhtar ve memur tutuklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Soğucak Mahallesi'nde satışa çıkarılan arsayı almak isteyen vatandaş, işlemlere başladı. Bu vatandaş, mahalle muhtarı S.K. ve söz konusu kurumun il müdürlüğünde görevli memur M.İ'nin kendisinden bu süreçte rüşvet istediği iddiasıyla ihbarda bulundu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu düzenledikleri operasyonda şüpheliler S.K. ve M.İ'yi rüşvet alırken suçüstü yakaladı.