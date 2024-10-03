Sakarya'da sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi kamerada

Ambulans şoförü Arif Açıkgöz, AA muhabirine, videoda da görüldüğü gibi sürücülerin trafikte seyir halindeyken siren sesini duyduklarında şerit değiştirmeden sağa ve sola yaklaşarak ekiplerin vakaya güvenli şekilde ulaşmalarını sağlayabileceğini söyledi.

Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

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