Sakarya'da sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi kamerada
Sakarya'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Sakarya'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi'nde trafikteki sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.
Ambulansın içindeki sağlık çalışanları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.
Ambulans şoförü Arif Açıkgöz, AA muhabirine, videoda da görüldüğü gibi sürücülerin trafikte seyir halindeyken siren sesini duyduklarında şerit değiştirmeden sağa ve sola yaklaşarak ekiplerin vakaya güvenli şekilde ulaşmalarını sağlayabileceğini söyledi.
Sürücülerin seyir halinde arkalarında ambulans gördüklerinde ani fren yapıp sağlık ekiplerini yavaşlatmamaları gerektiğini vurgulayan Açıkgöz, "Kontrollü şekilde hızınızı yavaşlatmadan sağa yaklaşarak bize yol verirseniz, hastayı güvenli şekilde ulaştırmamıza yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden bütün sürücülere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
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