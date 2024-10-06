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        Sakarya'da ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci kamerada

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 20:01 Güncelleme: 06.10.2024 - 20:13
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        Sakarya'da ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci kamerada
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde ağlarına bol miktarda palamut takılan balıkçının sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kocaali ilçesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tuttukları kasalar dolusu palamutla Melen Ağzı Limanı'na yanaşıyor.

        Geçen yıla nazaran su sıcaklığının yeterince düşmemesi nedeniyle kıyıya yakın kesimlerde balığın daha az olduğunu belirten balıkçılar, gelecek 15 gün içinde palamut bolluğu yaşanmasını bekliyor.

        Melen Ağzı Limanı'ndan denize açılan ve çekerken ağına bol miktarda palamut takılan Ümit Özkök'ün sevinci, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        - "Balığı görünce kendimi biraz kaybediyorum"

        Limana yanaştıktan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkök, genelde neşeli olduğunu söyledi.

        Ağlarına bol miktarda balık takılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özkök, "Allah bugün bize balık nasip etti. Allah herkese nasip etsin. Bugün bize güldü, yarın arkadaşlara güler. Takipteyiz, Allah'a şükürler olsun, çalışıyoruz. Anı yaşıyoruz. Balığı görünce kendimi biraz kaybediyorum. Herkes zaten öyle biliyor. Güzel bir duygu yaşadık. Güzel bir tecrübe oldu. Allah'a şükürler olsun, ağımızdan 170 kasa balık çıktı. Fanyalı ağımız olsaydı bugün tarih yazacaktık. Buna da şükürler olsun." diye konuştu.

        Balıkçı Zafer Tan da geçen hafta Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle denizin biraz daha soğuduğunu belirterek, "Bu sezon palamut denizde çok görülüyordu ama yeterince avcılık olmadı. Bunun havaların sıcaklığından olduğunu tahmin ediyoruz. 10-15 gün boyunca kıyı balıkçıları için güzel geçeceğini umut ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Balık tüccarı Cihan Tan da su sıcaklığının düşmemesi nedeniyle balıkların kıyıya ve yakın yüzeye çıkmadığını dile getirerek, küçük tekneli balıkçıların yeterince avlanamadığını anlattı.

        "Gırgır" diye tabir edilen daha büyük teknelerin açık ve derin sularda avlanarak Türkiye'nin palamut ihtiyacını karşıladığını belirten Tan, deniz suyu soğudukça balıkların da çoğalacağını söyledi.

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