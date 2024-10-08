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        Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı

        Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında elebaşıların da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 21:19 Güncelleme: 08.10.2024 - 21:19
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        Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da iki suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında elebaşıların da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte faaliyet gösteren iki suç örgütüne operasyon düzenlendi.

        Operasyonda suç örgütlerinin elebaşılığını yapan S.D. ve İ.A'nın da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 111 fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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