Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:01 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, 7 Ekim'de İlmiye Mahallesi'ndeki inşaatta çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

        İnşaat alanında çıkan tartışma sonucu bungalov işletmecisi V.E.B'nin darbettiği işçi M.E.A'nın bölgeden ayrılmasının ardından 10 kişilik grubun sopa ve levyelerle olay yerine geldiğini belirleyen ekipler, gelenler tarafından darbedilen V.E.B'ye H.A. tarafından 3-4 el ateş edildiğini, V.E.B'nin de ruhsatlı tabancasıyla H.A, E.K, E.A. ve İ.A'yı yaralayarak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

        Olaya karışan Ş.A, M.C.Y. ve F.A. ile tedavilerinin ardından taburcu edilen E.K, E.A. ve İ.A. ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

        Gözaltına alınarak Sapanca Adliyesine sevk edilen V.E.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Yaralanan H.A'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Bu arada silahı kavga öncesi çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 10 kişilik grubun olayın yaşandığı yerde beklemesi, iki kişinin inşaat alanının arka tarafından çıkmaya çalışması üzerine grubun o yöne doğru koşması ve taraflar arasında arbede yaşanması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        Halk otobüsünde kan donduran cinayet
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e çıktı
        Makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e çıktı
        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanan kadın işçi yaşam müca...
        Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamada yaralanan kadın işçi yaşam müca...
        Sakarya'da denetim ve asayiş uygulaması yapıldı
        Sakarya'da denetim ve asayiş uygulaması yapıldı
        Sakarya Baro Başkanı seçilen Musa Adıyaman mazbatasını aldı
        Sakarya Baro Başkanı seçilen Musa Adıyaman mazbatasını aldı
        4 kişiyi vuran işletmeci, 10 kişilik grubun saldırısına uğramış
        4 kişiyi vuran işletmeci, 10 kişilik grubun saldırısına uğramış
        Sakarya'da Camili Mahallesi'ne 25 milyonluk liralık altyapı yatırımı yapıla...
        Sakarya'da Camili Mahallesi'ne 25 milyonluk liralık altyapı yatırımı yapıla...