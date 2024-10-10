Sakarya'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 7 Ekim'de İlmiye Mahallesi'ndeki inşaatta çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

İnşaat alanında çıkan tartışma sonucu bungalov işletmecisi V.E.B'nin darbettiği işçi M.E.A'nın bölgeden ayrılmasının ardından 10 kişilik grubun sopa ve levyelerle olay yerine geldiğini belirleyen ekipler, gelenler tarafından darbedilen V.E.B'ye H.A. tarafından 3-4 el ateş edildiğini, V.E.B'nin de ruhsatlı tabancasıyla H.A, E.K, E.A. ve İ.A'yı yaralayarak olay yerinden kaçtığını tespit etti.