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        Sakarya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:26
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        Sakarya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Taraklı-Geyve kara yolunda seyreden Ö.İ. idaresindeki 34 ECF 213 plakalı motosiklet, Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan sürücü, eğimli araziden ambulansa kadar sedyeyle taşındı.

        Yaralı sürücü, daha sonra Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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