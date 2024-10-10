Sakarya'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İş yerinde çalışanlar ile esnaf, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir mobilya firmasına ait imalathanenin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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